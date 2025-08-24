أحيت بلدة ميفوق - القطارة في قضاء جبيل مهرجانها السياحي الفني الاول على ملاعب النادي برعاية المجلس البلدي بعنوان " ميفوق - القطارة كل الدني " تم خلاله تكريم رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان اليسار النداف جعجع ، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، رئيس البلدية نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل الدكتور بشير الياس والأعضاء وعدد من رؤساء البلديات ، مختار ميفوق شارل سلامة ،مختار القطارة خالد الحاج بطرس ، ‏‎وعدد من مختاري القرى المجاورة رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج ‏‎ ، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية الدكتور ساڤيو بركات ، منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر المختار جورج طنوس ممثلين عن مشروع وطن الانسان ، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في القوات اللبنانية شربل أبي عقل ، رئيس جمعية الرحمة تضامن ميفوق -القطارة شربل سلامة ،رئيس نادي عشتروت ميفوق داني مارون والاعضاء وعدد من الـإعلاميين وفاعليات .﻿

إلياس

بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الاحتفال الإعلامية رانيا زهرا التي ذكرت فيها بأن ميفوق - القطارة هي ارض القديسين ، وأرض البطولة والكرامة والشهداء الذي ضحوا بحياتهم من اجل لبنان الحر والسيد القى إلياس كلمة رحب فيها بالحاضرين بإسم بلدية ميفوق والقطارة رئيسا واعضاء وناخبين مؤيدين ومعارضين وحياديين ومغتربين ، لافتاً إلى ان ميفوق و القطارة بلدة سيدة ايليج ككل بلدة في لبنان يجب ان تصبح " بكل الدني وكل الدني " تأتي بزيارتها مذكرا ان بلاد جبيل هي بلاد العيش المشترك وبلاد الحرف والابجدية الذي اصبح " بكل الدني "

وقال: "بالتأكيد لبنان بكل الدني لاننا نحبه " قد الدني " ولاننا اينما ذهبنا في كل العالم نعود اليه ، ولأنه كل الدني العين عليه ولا يتركوننا نرتاح ، ولكن اطمئنوا سيدة ايليج ومار شربل وقديسة رفقا والحرديني وكل القديسين يحمون هذا الوطن وأبواب الجحيم لن تقوى عليه" .

واضاف: "لقد شهدنا وما زلنا منذ بدء فصل الصيف على اقامة مهرجانات في كل مدينة وبلدة تقريبا في لبنان ، وما هذا إلا دليل انه رغم كل الصعاب والحروب يجد الفرح طريقه إلى مجتمعنا ليعطي املا جديدا لشبابنا ، فمنذ بداية سنة ٢٠٢٥ ، ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة وصولا إلى اجراء الانتخابات البلدية والتي اعطت دفعا ايجابياً في المدن والقرى ، ومع اوائل بشائر حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، إلى بداية محاربة الفساد ووضع الخطط العملية لانتظام عمل الدولة ، وخير مثال تعيين الهيئة الإدارية الجديدة لتليفزيون لبنان ، بةالذي هو تلفزيون الدولة والذي تأخّر 24 عاما ، نشعر لا بل بتنا متاكدين ان مسار الدولة القوية بات على السكة الصحيحة ولكن لا يعتبرن احد ان بناء دولة القانون يتم فقط وحصريا عند راس الدولة او في الوزارات ، لا ، بل نبني لبناننا الحبيب عندما تتلاقى السياسة العامة الصحيحة والإدارة المتمكنة الشفافة مع ضمير حي واع لكل منّا .

واردف : ليبدأ كل فرد في مجتمعه الصغير ، تربية صالحة في البيت ، مشاركة فعالة في النادي ، خدمة اجتماعية بكل تجرد في الجمعيات ، واحترام النظام وشفافية في الإدارات الرسمية ، ومن هذا المنطلق أتعهد كفرد من هذا المجتمع وكلبناني ان يكون ولائي الوحيد لوطني وان احترم القانون بأدق تفاصيله وان تكون مصلحة مجتمعي فوق اي مصلحة شخصية ، فالأمثلة كثيرة ، عندما اهتمّ بنظافة شارعي كما اهتمّ بنظافة منزلي اخدم بلدتي ، وعندما امتنع عن رشوة من هنا او واسطة بغير حق من هناك اخدم أولادي ، وعندما أمارس حقي الديمقراطي بالانتخاب عند كل استحقاق بخاصة في الانتخابات النيابية بعد بضعة اشهر بناء على مشروع واضح ورؤيا تشريعية وإنمائية شفافة لا بناء على صلة قربى من هنا او منفعة شخصية من هناك اخدم دولة القانون الحق ،عندما ارذل الطائفية واحترم الأديان والإنسان والاختلاف السياسي تحت سقف الدولة اخدم الوطن ، كما أتعهد كرئيس بلدية ميفوق والقطارة مع كل اعضاء المجلس البلدية وباسمهم ان نحترم القوانين ونعمل لنحقق ما وعدنا به اخذين بعين الاعتبار المرحلة الصعبة التي يمر بها مجتمعنا ونعد اهلنا اننا سنسعى جاهدين يدا بيد لتطوير بلدتنا بدءا من حل مشكلة الأراضي باسرع وقت ممكن إلى بناء بنى تحتية من كهرباء وماء واستشفاء وطرقات ضمن مشاريع بعيدة المدى اصبح قسما منها جاهزا ويتابع للتنفيذ ".

وتوجه إلى ابن البلدة الشهيد باسكال سليمان بالقول : اوكد لك يا رفيقي واخي باسكال الحاضر دائما معنا ان قضيتك لن تكون فقط تحية في مهرجان بل مطالبة ومتابعة مستمرة لمعرفة الحقيقة واحقاق العدالة وتطبيق القانون .

وتعهد بصفته كنائب لرئيس اتحاد بلديات جبيل وبتوجيهات رئيس الاتحاد فادي مرتينوس في تسخير افكاره وطاقاته ومجهوده وعلاقاته الإدارية والاجتماعية والحزبية لخدمة القضاء إنمائيا دون تمييز وهذا ما ستشهدونه في القريب العاجل .

وأضاف: "نحن مسؤولون عن بناء بلدنا بايدينا . مسؤولون عن دعم الدولة ومؤسساتها ،مدعوون لتطوير مجتمعنا عبر خلق هذه الشراكة المهمة بين القطاع الخاص والقطاع العام ، ومن هنا اشكر وجود الإعلاميين معنا اليوم وافتخر بوجود الاستاذة اليسار نداف جعجع ممثلة مرفأ حيويا في القطاع العام ألا وهو تلفزيون لبنان تلفزيون الدولة الذي نتمنى تحت إدارتكم الكريمة ان يعود متألقا ،ويبقى جامعا و وموضوعيا" . ﻿

النداف

وبعد تسلمها اللوحة التكريمية شكرت النداف رئيس واعضاء بلدية ميفوق -القطارة التي يحتضنها القديسون على هذا التكريم معربة عن اعتزازها للمكانة الموجودة لتلفزيون لبنان في قلوب ابناء البلدة ومجلسها البلدي .

وقالت: "كما ان الوطن ينهض اليوم من كبوته هكذا تلفزيون لبنان ينهض من جديد ليعود ويلعب دوره على الصعيد الاعلامي في لبنان ، وأجدد الوعد ان تكون الشفافية هي العنوان الأساسي في عملنا في التلفزيون ، وسيكون هناك العديد من البرامج الجديدة في القريب العاجل ، لتعود هذه المحطة إلى ما كانت عليه في السابق ، وان نضع كل خلافاتنا واختلافاتنا السياسية والطائفية جانبا وان نعمل فقط في رسالتنا الاعلامية من اجل الوطن لان تلفزيون لبنان هو لكل الوطن ولجميع ابنائه ، ونحن على استعداد لتغطية كل المناسبات على اختلاف أنواعها في كافة القرى والبلدات اللبنانية" .

وهنأت المجلس البلدي رئيساً واعضاء على ما يقومون به لنهضة بلدتهم .

وأحيا السهرة التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى الفنان هادي خليل وفرقته الموسيقية .