المركزية - استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن جورج صقر مقدماً التهاني بمناسبة عيد الجيش، وقد سلّم الوفد الرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

من جهة اخرى، عبر الرئيس عون عن حزنه العميق بفقدان الراحل زياد الرحباني وقال بعد تقديم واجب العزاء للسيدة فيروز وكريمتها ريما الرحباني ،ولأفراد عائلة الفقيد والاصدقاء في صالون كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة بكفيا: "ابدع الراحل بعطاءاته وترك ارثا كبيرا سيسجله التاريخ".

وختم قائلا: "من سار على الدرب وصل . كلنا سائرون على الطريق نفسها وسنلتقي يوما".