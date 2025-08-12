المركزية - كتب الرئيس العماد ميشال عون على "إكس": عندما يصبح الفساد محمياً "بالقانون" و"القضاء" يكون أول ضحاياه الموظف النزيه لأنه خط الدفاع الأمامي في وجه التجاوزات، ويصبح المطلوب اقصاءه ليحلّ محله من يفتح الباب على مصراعيه امام السرقات والصفقات.

ومع كل موظف يُقصى هناك رسالة لمن تبقّى تقول "إن الصمت والرضوخ هما سبيل النجاة وأيضاً سبيل النِعَم"... وهكذا تترسّخ شبكة الفساد أكثر فأكثر، ويصبح اجتثاثها اصعب فأصعب".