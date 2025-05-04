قال الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان في تصريح: "اليوم فرصة المواطن لاطلاق عملية الاصلاح الحقيقية عبر الاقتراع للمجالس البلدية والاختيارية وتمهيداً لاعتماد اللامركزية على قاعدة ان الشعب هو مصدر السلطات. وكما تكونوا ( يجب ان )يولّى عليكم، فاختاروا من يجب ان يولى، والمحاسبة والتغيير هما واجب كل مواطن عندما يصبح وراء الستارة. الفرصة موأتية على مستوى الوطن والعهد الجديد فلنغتنم رياح التغيير ونفكر قبل ان نقترع حيث لا ينفع التفكير والندم بعد الاقتراع".

وختم: "لن يعجز اللبناني الذي ساهم بنهوض دول الاغتراب عامة ودول الخليج خاصة عن النهوض وانقاذ الوطن. اليوم البداية".