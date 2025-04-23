المركزية - استضاف مكتب العلاقات مع الخرّيجين في جامعة الروح القدس – الكسليك الصحافية ميشال تويني، ابنة الشهيد جبران تويني، في لقاء حواري مميّز مع طلابها، في إطار سلسلة حلقات ينظّمها المكتب تحت عنوان: “The Pathfinders”.

وتضم هذه الحلقات ضيوفًا من خرّيجي الجامعة أو من أصدقائها الذين لمعوا في مجالات عدة، ليشاركوا خلالها طلاب الجامعة خبراتهم وقصصهم الملهمة والتجارب التي مرّوا بها في طريقهم نحو النجاح.

استُهلّ اللقاء بعرض فيديو تحية من إعداد الجامعة، سلّط الضوء على محطات بارزة من حياة ميشال تويني، وعلى إرث والدها الذي لا يزال حاضرًا في الوجدان اللبناني. وتلا العرض كلمة ألقتها تويني، تحدّثت فيها عن مسيرتها المهنية والإنسانية، مستذكرة التحديات التي واجهتها في حياتها، لا سيّما بعد استشهاد والدها، وكيف حوّلت الألم إلى دافع للاستمرار والنجاح.

وخلال حديثها، شدّدت تويني على أهمية الإيمان بالذات، مؤكدةً أن "المثابرة وحدها لا تكفي، بل يجب أن نؤمن بأنفسنا أولًا". كما تطرّقت إلى تجربتها في الصحافة والعمل العام، متحدثةً عن الدور الذي لعبه انتماؤها إلى جامعة الروح القدس – الكسليك في تكوين شخصيتها الفكرية والمهنية.

تخلّل اللقاء فقرة حوارية تفاعلية، طرح خلالها الطلاب والأساتذة أسئلتهم على الضيفة، فتناولت قضايا متنوعة، من الإعلام والسياسة إلى الشأن الشبابي. وقد جاءت ردود تويني صريحة وعميقة، عكست خبرتها ومسيرتها المتفرّدة.

في الختام، وجّهت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في الجامعة كوزيت القمر الشكر لتويني على حضورها ومشاركتها الغنية، مثنيةً على التزامها تجاه الجيل الصاعد، ومؤكدةً أن تواصل الخريجين مع جامعتهم هو من أبرز مقوّمات نجاحها واستمرارها.