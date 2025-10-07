اكد النائب ميشال المر ان إقفال مطمر الجديدة فجأة، وتوقّف شركة رامكو عن جمع النفايات في المتن وكسروان وبيروت، هو جريمة مكتملة بحقّ الناس والبيئة. ما يحصل ليس صدفة، بل نتيجة مباشرة لتقاعس وإهمال وارتجال، ولمنطق “القرارات في الدقيقة الأخيرة” الذي يحوّل الشوارع إلى مكبّات مفتوحة، ويعرّض صحة المواطنين وسمعة الدولة للخطر.

وأعتبر النائب المر إنّ تكدّس النفايات أمام المدارس والمستشفيات والمنازل خط أحمر، ولن نسمح بتحويل حياة الناس إلى رهينة الفوضى والتجاذبات، لذلك أطالب فوراً بإعلان خطة طوارئ خلال ٢٤ ساعة، وتحمّل كل وزارة وكل جهة مسؤولة كامل واجباتها، مع محاسبة واضحة لكل من قصّر في منع هذه الكارثة.

كما أدعو إلى إطلاق مسار جدي وشفاف لإدارة لا مركزية للنفايات، يبدأ بالفرز من المصدر ويقوم على التدوير والمعالجة، بعيداً عن الصفقات والابتزاز والمحاصصة التي أوصلتنا إلى هذا الانهيار المتكرر.

وختم النائب المر: لن نقبل أن يُترك المتنيون واللبنانيون رهينة الفوضى والنفايات، والمحاسبة يجب ان تطال كل من تخلّى عن مسؤوليته.