أكدت رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط، ميرنا المر، أنّ "البلديات دقت ناقوس الخطر مع اقتراب توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات"، محذّرة من "عودة الأزمة إلى الشوارع بما يشكّل خطراً كبيراً على الصحة والسلامة العامة".

ودعت المر الحكومة إلى إيجاد حلول وطنية مستدامة بعيداً عن الترقيع والمعالجات المؤقتة، مشددة على أنّ "الاتحاد سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية لتفادي وقوع الكارثة".

بيان

وكان صدر عن رئيسة الاتحاد البيان الآتي: "عقد مجلس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط في مركز الاتحاد اجتماعاً (اليوم)، للبحث في مسألة مطمر النفايات في منطقة الجديدة والأزمة التي أصبحت على الأبواب بعد وصول المطمر الحالي إلى أقصى قدرته الاستيعابية، وقرار الشركة المشغلة بوقف استقبال النفايات اعتباراً من 1/10/2025، والحلول الواجب اتخاذها لتفادي عودة هذه النفايات إلى الشوارع، فقرر :

١- التأكيد أن أزمة النفايات هي أزمة وطنية، يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها، إن كان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي، بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها.

٢- العمل على تسريع عملية البدء بإنجاز الخلية الثامنة ضمن المطمر الحالي وتقديم الموافقات المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – البوشرية – السد، مع تأكيد الاتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقة.

٣- وقف استقبال أية نفايات من المناطق خارج نطاق قضاء المتن كائنةً ما كانت.

٤- إجراء عملية مبادلة (Swap) بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا لتعويض ما تم نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، كمرحلة انتقالية بانتظار الانتهاء من تجهيز وتحضير الخلية الثامنة في المطمر.

٥- تأكيد الاتحاد على استمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة من عودة النفايات إلى الشوارع لما يشكّل هذا الأمر من ضرر على الصحة والسلامة العامة، وتكثيف الاجتماعات مع المعنيين بغية إيجاد الحلول الفورية لهذه الأزمة. أملين من المعنيين تقدير دقة الظروف التي تمر بها البلديات واتحاد البلديات، واتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة لتفادي هذه الكارثة خصوصاً أننا على أبواب فصل الشتاء وموسم الأمطار، مع التأكيد على حرص ورغبة الاتحاد في القيام بكل ما أمكن المساعدة على تجاوز هذه الأزمة".