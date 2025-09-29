Sep 29, 2025 11:28 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ميدفيديف: إذا اندلع صراع مع أوروبا فهناك خطر حقيقي من تصعيده إلى حرب بأسلحة دمار شامل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o