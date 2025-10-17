المركزية - وصف وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي الوضع في الجنوب بالخطير جدا مشيرا إلى ان الدولة اللبنانية أخذت قرارها بحصرية السلاح في يدها وحدها.

واكد في حديث للعربية إلى ان هذا الموضوع لا تراجع عنه مذكرا ان قرار حصر السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وايضا في البيان الوزاري للحكومة .

وأشار إلى ان الجيش اللبناني يقوم بالدور المطلوب منه في هذا الموضوع لجهة حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية

ولفت إلى ان القيادة المركزية الاميركية تحدثت في بيانها الأخير عن جهود الشركاء اللبنانيين وهي تقصد الجيش اللبناني واكدت دعمها للجيش اللبناني في جهوده لتعزير الامن الاقليمي .