Apr 22, 2025 8:03 AMClock
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موقع "واللا": من المستبعد تنفيذ أي هجوم إسرائيلي قبل انتهاء المفاوضات الأميركية الإيرانية

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