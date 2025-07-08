Jul 8, 2025 2:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

موقع واللا : مسؤول سياسي رفيع يعترف لأول مرة بأن إسرائيل ستسيطر مؤقتاً على غزة ويدعو لعدم الذعر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o