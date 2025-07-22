Jul 22, 2025 7:05 AMClock
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موقع "واللا": مخاوف في إسرائيل من تسلل عناصر موالية لإيران إلى المنطقة العازلة في الجولان لتنفيذ هجوم ضد الجيش الإسرائيلي

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