Jul 6, 2025 8:37 PMClock
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موقع واللا عن مسؤولين: إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان

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