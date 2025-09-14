Sep 14, 2025 2:50 PMClock
موقع واللا عن قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية: استقبلنا أكثر من 20 ألف مصاب خلال الحرب في غزة نصفهم تقريبا يعانون من أعراض نفسية

