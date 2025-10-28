Oct 28, 2025 9:39 AMClock
موقع "واللا": رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق "حماس" لاتفاق إعادة جثث الرهائن

