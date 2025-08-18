Aug 18, 2025 7:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

موقع "واللا": خطة احتلال مدينة غزة ستكبّد حماس خسائر جسيمة وتنطوي أيضا على مخاطر جمة للجيش الإسرائيلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o