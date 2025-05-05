May 5, 2025 12:28 PMClock
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موقع "واللا": الجيش سيقترح مهاجمة أهداف للحوثيين مثل مخازن وقود ومحطات توليد الكهرباء وقواعد عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومراكز اتصالات ومطارات

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