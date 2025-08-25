Aug 25, 2025 3:08 PMClock
موقع واللا الإسرائيلي عن استطلاع رأي لمعهد آغام: 73.79 % من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل

