Jul 12, 2025 3:22 PMClock
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موقع واللا: إصابة جندي في شمال قطاع غزة وجنديين آخرين خلال معارك في جنوب القطاع

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