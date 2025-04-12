Apr 12, 2025 7:56 AMClock
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موقع والا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: لدينا خطط للسيطرة على نسبة 50% من أراضي قطاع غزة إن لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع حماس

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