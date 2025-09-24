12:04 PMClock
موقع شانا التابع لوزارة النفط الإيرانية ينقل عن وزير النفط قوله: عقوبات الأمم المتحدة لن تفرض قيودا جديدة ومثيرة للقلق على مبيعات النفط

