Jun 21, 2025 4:26 PMClock
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موقع ذا أفيشنست العسكري: الجيش نشر قاذفات بي 2 لمواجهة الحوثيين بقاعدة دييغو غارسيا

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