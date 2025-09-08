Sep 8, 2025 7:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

موقع إيران نوانس: عراقجي سيلتقي هذا الأسبوع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستكمال اتفاق تعاون جديد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o