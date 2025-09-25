Sep 25, 2025 12:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

موقع "أكسيوس": زيلينسكي مستعد لترك منصبه بعد انتهاء الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o