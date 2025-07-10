استقبل البطريرك الماروني، الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف اللذين طلبا بركة غبطته ووضعاه في اجواء التنسيق القائم بين الوزارة وبلديات المنطقة، لمواكبة الاستعدادات لاستقبال السواح والوافدين الى المنطقة في مناسبة مهرجانات الارز الدولية وموسم الاصطياف.

واستقبل بعدها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي و غرض معه للاوضاع في المنطقة ولبنان في هذه الظروف المقلقلة.

وقال رياشي بعد اللقاء: "... نقلت اليه (البطريرك) تحيات الدكتور جعجع على امل لقاء قريب بينهما. وتطرقنا الى اوضاع المنطقة ولبنان في هذه الظروف المقلقة جدا واهمية حياد لبنان الفاعل الذي له وقع بارز من خلال الاحداث الاخيرة بين اسرائيل و ايران وبات الجميع يدرك أهمية هذا الحياد وانه بدون الحياد لا ازدهار ولا استقرار ولا اعمار".

البطريرك الراعي استقبل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، على رأس وفد ضم كهنة الابرشية ولجان الرعية طالبين بركته الابوية.

وبعد اللقاء قال المطران سويف: "اللقاء عادة وتقليد سنوي مدخل الصيف عندما يشرفنا صاحب الغبطة الى كرسي الديمان لنتمنى له صيفا مباركا واقامة مريحة ونطلب ايضا بركته".

وتابع:: "كان اللقاء عائليا عبرنا خلاله لصاحب الغبطة عن محبتنا وبنوتنا له واطلعناه على مسيرة الابرشية ونشاطاتها، كهنتها، رعاياها، مجالسها واللجان خاصة امام التحديات التي تعيشها اليوم الابرشية ولبنان والمنطقة في شكل عام وجددنا على رغم التحديات امام الرب وامام صاحب الغبطة ايماننا بالرب والرجاء الذي يجدد قلوبنا وافكارنا لنكمل مشوارنا الكنسي والوطني في بناء الوطن وبناء كل مواطن ومواطنة. وفي شكل دقيق يشير الى روح الابوة طلب صاحب الغبطة من كل شخص ان يعرف عن نفسه وعن مهامه ورسالته على مستوى الأفراد ككهنة وكعلمانيين وكلجان وكوفود لذلك نجدد شكرنا للرب على سيدنا البطريرك وعلى رسالته وحضوره وهو الضمانة للبنان الحقيقي الذي يتجدد بالمحبة وبالسلام".

أضاف: "زودنا غبطته بتوجيهاته الوطنية والروحية واشار الى دور الأبرشية في مدينة طرابلس وعكار والشمال وبخاصة أمام حقيقة لبنان وصورة لبنان التي تجسد العيش المشترك ووحدة اللبنانيين وان لا يكون لدينا احباط امام الازمات واستعمل غبطته عبارة هناك يد خفية في يد الله يد وصلاة القديسين هذه اليد ترافقنا وتدعم ارادتنا مع ارادة كل اللبنانيين لتصل إلى بر الامان".

وعن زيارة غبطته الرعوية طرابلس اكد المطران سويف انها ستحصل وسيتم تحديد زمانها وتوقيتها قريبا بعد ان كان تم تحديدها في نيسان الماضي.