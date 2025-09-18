المركزية- استقبل نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، في مكتبه في مقر الوزارة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا، جورج شعبان.

وخلال اللقاء، نقل شعبان إلى المسؤول الروسي موقف الرئيس الحريري من التطورات في المنطقة ولا سيما في لبنان، مؤكداً التمسّك بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 بجميع مندرجاته، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم.