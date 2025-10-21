المركزية - دعت الهيئة العامة لرابطة موظّفي الإدارة العامة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الى عدم ذكر أو التعامل مع الهيئة الإدارية السابقة للرابطة وكأنها ما زالت قائمة أو شرعية.

واكدت في بيان ان "الهيئة الإدارية التي انتهت ولايتها منذ عام 2019 فقدت كامل صفتها القانونية والتمثيلية، ولم يُجدَّد انتخابها وفق الأصول والنظام الداخلي، وبالتالي فهي لا تملك أي حقّ في النطق باسم الرابطة أو إصدار البيانات أو اتخاذ المواقف عنها". ولفتت إلى أنّ "أي إشارة إعلامية إلى هذه المجموعة بصفتها الهيئة الإدارية تُعتبر مخالفة للواقع وتشويشًا متعمّدًا على الرأي العام، وتُسهم في شرعنة انتحال صفة يعاقب عليها القانون".

واعلنت الهيئة انها تحمّل "كل وسيلة إعلامية أو شخص يروّج لهذه الصفة أو يتداولها مسؤولية قانونية كاملة عن نشر معلومات مضلّلة أو مسيئة لسمعة الرابطة ومصالح موظفي الإدارة العامة كما تحتفظ في حقّها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ كل من ينتحل صفتها أو يدّعي تمثيلها زورًا، وتدعو وسائل الإعلام إلى التزام المهنية والموضوعية واحترام الشرعية النقابية".