نفذ موظفو الجامعة اللبنانية ومدربوها اعتصاما امام وزارة التربية "استنكارا للإجحاف الحاصل بحقهم"، ورفعوا الصوت عالياً "لإنصافهم ورفع الظلم عنهم"، وطالبوا ب"مساواتهم بموظفي القطاع العام ودفع رواتبهم مع الأضعاف التي أقرتها الحكومة".

وأشار المدربون في بيان، الى "الظلم اللاحق بهم بفرض ساعات عمل إضافية من دون أجر، بعد أن التفت الجامعة اللبنانية على قرار مجلس شورى الدولةرقم ٤٩٩ / ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ، الذي ألزمها بإلغاء بدعة العمل القسري بدون أجر".

كما طالب المدربون والأجراء، "رئاسة الجامعة بتثبيتهم، خصوصا أن معظمهم قد قدم زهرة شبابه في خدمة الجامعة وأهلها".