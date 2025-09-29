المركزية - من فعاليّات حفل التكريم الذي أقامته مؤسّسة شراكة النهضة اللّبنانيّة - الأميركيّة (LARP) عضو لجنة التنسيق اللّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) الذي أقيم في فندق فينيسيا في 27-09-2025، كرّمت LARP في شهادة تقدير ملتقى التأثير المدني (CIH) تثميناً للجهود التي بذلها في تعزيز روح التّنسيق بين الاغتراب اللّبناني والمقيمين من أجل إرساء دولة المواطنة، والدّستور، والسّيادة.

كما كانت في السّياق نفسه جائزة التميّز في خدمة الاغتراب للدّكتور زياد الصَّائغ المدير التّنفيذي للملتقى، وقد تسلّم التكريمين عن الملتقى وعن المدير التّنفيذي نائب رئيس الهيئة الإداريَّة الدّكتور عبد السلام حاسبيني.