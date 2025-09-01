المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

جرى خلال اللقاء البحث في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إضافةً إلى قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة.

كما تم التطرق إلى التقدّم المحرز في ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تأمين دعم فرنسي وأوروبي لتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

كما استقبل سلام في السراي الحكومي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، يرافقه الملحق العسكري.

وجرى خلال اللقاء التطرّق إلى نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس سلام إلى مصر، حيث اعتبر السفير موسى أنّ هذه الزيارة شكّلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكّدًا استمرار الدعم المصري للبنان في مختلف المجالات، لا سيّما في ما يخص دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.

كما وجّه السفير دعوة إلى دولة الرئيس لحضور حفل افتتاح المتحف المصري في تشرين الثاني المقبل.