المركزية - أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معتبراً أن "المجزرة التي حصلت في بنت جبيل كانت تعبيراً واضحاً عن الإجرام الإسرائيلي".

وقال في حديث إلى "صوت كلّ لبنان": "لا شك في أن هناك ضغطاً كبيرًا على لبنان، وكلام الموفد الأميركي توم براك هو جزء من هذا الضغط. على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة وأهمّها وحدة الموقف والتضامن بين كل الفرقاء لتقوية الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى "ضرورة التطلع إلى الحراك الذي يحصل دوليًا وعربيًا بمواجهة إسرائيل من خلال الاجتماع في نيويورك والاعتراف بحل الدولتين"، مؤكداً "أهمية وجود دعم فعلي عربي ودولي للبنان لتحسين موقفه التفاوضي وردع إسرائيل عن القيام بتجاوزاتها لكل الأعراف الدولية".

واعتبر أن "لبنان دفع الثمن الغالي في الصراع العربي – الإسرائيلي، لكننا اليوم نعوّل على الحراك الدولي"، قائلًا: "نحن في مرحلة تفاوضية صعبة مع إسرائيل ويجب بذل الجهود وما يحصل دوليًّا قد يساعد في هذا الأمر".