المركزية - أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في بيان، إلى أن "مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار الى الجنوب، على طريق تنفيذ القرار 1701. ومرة أخرى يسقط خيرة عسكريينا شهداء في سبيل الواجب".

وأضاف: "أفضل عزاء للوطن والمؤسسة وذوي الشهيدين الملازم الأول محمد اسماعيل والمعاون الأول رفعت الطعيمي، بتعزيز وحدة الصف اللبناني والوقوف خلف الجيش ودعم مهمته، سعياً الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير النقاط الحدودية المحتلة، وإطلاق مسيرة إعادة إعمار البلدات والقرى المدمرة".

وتوجه موسى بتعازيه الحارة الى المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش وذوي الشهيدين، راجياً الشفاء العاجل لرفاقهما الجرحى العسكريين