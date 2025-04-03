المركزية - أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى أنّنا "أمام مرحلة جديدة تتطلب تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بكل مندرجاته وهذا التنفيذ مرتبط بجدول زمني وقدرة الجيش على استلام المهام بالكامل سواء من حيث العتاد أو العديد"، لافتاً الى ان "الحكومة اللبنانية تتولى التفاوض في هذا الملف مع الوسيط الأميركي على أمل أن يُمارس الضغط اللازم على إسرائيل لالتزام تعهداتها وإنهاء العمليات العسكرية المتواصلة".

وشدد موسى، في حديث "عبر صوت كلّ لبنان"، على "أهمية التوقف عند المطالب الأميركية التي تم التعبير عنها سابقًا مثل الدعوة إلى مفاوضات مباشرة أو تشكيل لجان ديبلوماسية بدلاً من اللجنة الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".