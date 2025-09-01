المركزية - أوضح كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "الرئيس نبيه بري أراد، في كلمته يوم أمس، التركيز على عنوان أساسي وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ومتابعة الخطوات التنفيذية للاتفاق وأنّ التفاوض مع العدو الإسرائيلي يحتاج إلى موقف لبناني موحّد أو على الأقل أكثرية واضحة تدعم الورقة اللبنانية الرسمية كما حصل سابقًا عبر المؤسسات الدستورية".

ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "اللهجة التي اعتمدها رئيس المجلس لم تكن مرتفعة بل حملت تحليلا منطقياً لمواضيع الساعة". كما توقّع موسى مشاركة وزراء الثنائي في جلسة يوم الجمعة، معتبرا أن "الرد الإسرائيلي على ورقة الحكومة سيحدد المسار، فإذا كان إيجابيًا فستقابله الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله وحركة أمل بإيجابية أيضًا شرط أن يقترن بخطوات عملية من الجانب الإسرائيي ما يفتح النقاش لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات".