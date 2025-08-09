تؤثر على لبنان موجة حرّ من شبه الجزيرة العربية منذ أمس وتشتدّ حتى أواخر الأسبوع المقبل، مع حرارة تصل إلى 42° في البقاع مع غبار، 35° في الجبال، و34° على الساحل مع رطوبة مرتفعة واحتمال ارتفاع إضافي الأسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل الطقس:



السبت:

- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٣ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : رطب، قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩



الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٣ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٢ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س