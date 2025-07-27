صدر عن هيئة الخدمات الطبية للإسعاف والإغاثة، جهاز الإنقاذ البحري، رابطة أبناء بيروت والمجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت، بيان مشترك، حذروا فيه من تداعيات "موجة الحرّ الخانقة التي تجتاح البلاد".

وجاء في البيان: "الطقس ينذر بالخطر، موجة حرّ خانقة تجتاح البلاد، والحرارة تلامس مستويات مهدّدة للحياة. لا تستهينوا بأشعة الشمس ولا تستخفّوا بالتعب أو العطش. تجنّبوا الخروج في أوقات الذروة، حافظوا على الترطيب الدائم، راقبوا كبار السن والأطفال. أما البحر، فليس كما يبدو، أمواجه عالية والتيارات خفيّة وساحبة وخطر الغرق لحظي والمياه لا ترحم. ننصح بعدم السباحة في هذه الظروف الخطرة، ويرجى توخي الحذر الشديد عند الاقتراب من الشاطئ. كما أن الإشراف العائلي ضروري، ولا تخاطروا بحياتكم أو حياة من تحبون".