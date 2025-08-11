كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان

تؤثر على لبنان كتل حارة شديدة الفعالية خصوصا بقاعاً (٤٢ درجة + غبار) وجبلاً (٣٥ درجة) بينما الارتفاع بدرجات الحرارة يكون أقل حدة ساحلا اليوم أيضاً (٣٤ درجة)، فيما الرطوبة تبقى عالية جداً.

ويشتد تأثير هذه الكتل الحارة في الأيام المقبلة (بين غد الثلاثاء والخميس) بحيث ستشهد السواحل والمناطق الداخلية الساحلية ارتفاعا بدرجات الحرارة لتقترب من عتبة الـ٤٠ درجة، فيما تبقى الحرارة أربعينية بقاعاً وحارة جدا على الجبال العالية.

ويشار الى أن هناك احتمالا خفيفا لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراري.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٣ درجة بقاعاً وبين ٢٤ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب جدا ومشمس مع ظهور بعض السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.