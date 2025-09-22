اعتبر المبعوث الاميركي توم برّاك ان "الوضع في لبنان صعب جداً ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة، ولكن كل ما يفعله لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي".

ولفت إلى أن "الجيش اللبناني منظّمة جيدة ولكنه ليس مجهزًا بشكل جيّد"، وتابع: "إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها و"حزب الله" يُعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية".

واضاف: "حزب الله عدوّنا وإيران عدوّتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها".

ولفت الى أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون $ شهرياً من مكان ما"، وقال " اللبنانيون يظنون أن حزب الله لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها". وأكد برّاك أنه "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية".

أما في ما يخص غزة، فرأى ان "وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح"، مشيرا إلى أن "خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية جيدة لكنها بلا جدوى ولا تساعد".