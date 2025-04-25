Apr 25, 2025 12:27 PMClock
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مواقع عسكرية روسية: مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة بانفجار شرقي موسكو

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