Jul 2, 2025 1:13 PMClock
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مواقع إسرائيلية: نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أسوتا في مدينة أسدود نتيجة المعارك في قطاع غزة

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