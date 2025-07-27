Jul 27, 2025 2:53 PMClock
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مواقع إسرائيلية: من بين الجنود التسعة المصابين في خان يونس 3 حالتهم حرجة للغاية و4 خطيرة

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