Jul 14, 2025 1:59 PMClock
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مواقع إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة في حدث أمني داخل قطاع غزة

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