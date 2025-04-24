Apr 24, 2025 4:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مواقع إسرائيلية: سلاح الجو يكثف قصفه على شمال غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o