Jul 14, 2025 1:59 PMClock
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مواقع إسرائيلية: تفعيل بروتوكول هانيبعل في الحدث الأمني في قطاع غزة خشية وقوع أحد الجنود في الأسر

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