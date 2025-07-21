Jul 21, 2025 9:35 PMClock
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مواقع إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة وجنود لا يزالون عالقين تحت الأنقاض

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