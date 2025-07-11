Jul 11, 2025 2:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مواقع إسرائيلية: العثور على جندي احتياط ميتا بطلق ناري في مستوطنة تبواح شمال الضفة ومعلومات ترجح انتحاره

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o