Jul 21, 2025 12:31 PMClock
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مواقع إسرائيلية: إصابة 10 جنود إسرائيليين في حادث انقلاب حافلة قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

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