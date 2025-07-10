Jul 10, 2025 10:27 PMClock
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مواقع إخبارية إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة وتبادل كثيف لإطلاق النار في خان يونس جنوب القطاع

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