تواصل فرق الصيانة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عملية تصليح وتأهيل شبكات المياه في بلدات منطقة النبطية، والتي تضرر معظمها بفعل العدوان الاسرائيلي في حرب ال66 يوما، اضافة الى الاعطال الطارئة التي حصلت، واستحداث مشاريع جديدة لتأمين المياه للمواطنين.

وتوزعت اليوم فرق من دائرة مياه النبطية، لاصلاح اعطال في شبكة المياه الرئيسية والفرعية في بلدات الدوير، كفررمان، عدشيت، شوكين وميفدون، بالرغم من العطلة الرسمية، وذلك باشراف رئيس الدائرة المهندس حسن الحسين، ومتابعة المشرف الفني محمد حجازي، وتم انجازها بالكامل، على ان تتواصل ورش الاشغال والصيانة بوتيرتها الطبيعية يوميا.