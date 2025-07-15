Jul 15, 2025 9:15 AMClock
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مهندسان نفطيان لوكالة رويترز: وقوع انفجار في حقل "سرسنك" النفطي في كردستان العراق مما أسفر عن توقف الإنتاج ولا أنباء عن وقوع إصابات

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